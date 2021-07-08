Şahangiller Esports kurucusu Emrah Şahan yeni logonun ilk sinyallerini verdi!

Şahangiller Esports kurucusu Emrah Şahan bugün geç saatlerde paylaştığı bir gönderi ile yeni logonun ilk sinyallerini verdi. Hatırlarsınız ki Şahangiller Esports logosu özel olarak yapılmış ve normal logolar gibi değil 4 boyutlu bir özellik içeriyordu. Organizasyonun kurucusunun yaptığı paylaşımın ardından taraftarların beklentileri de inanılmaz bir şekilde yükselmiş görünüyor.

Aynı Futbolist'de gördüğümüz gibi yeni logo takıma inanılmaz bir motive ve enerji veriyor. Bakalım 'un yeni logosu nasıl olacak, Şahangiller Esports bu logo onlara yeni başarılar için bir motive kaynağı olacaktır. Taraftarlar gibi biz de logoyu dört gözle bekliyoruz!