Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

05.05.2022 09:46

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı.

Ardahan kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve sis etkili oluyor. Ardahan- Şavşat karayolunun Sahara mevkisinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sahara Geçidi'nde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri Sahara Geçidi'nde hazır olarak bekletiliyor.

Artvin'e gitmekte olan Özgür Furkan Yıldız, Mayıs ayı olmasına rağmen arazilerin karla kaplı olduğunu söyleyerek, "Artvin'e doğru yola çıktık. Yollar açıktı diye tahmin ettik ama sis ve tipi var şu anda. kısa süre önce geldiğimizde yollar tertemizdi. Ama şimdi kar yağmış ve yoğun bir sis var" dedi.

Sürücüler ekipler tarafından, sis nedeniyle takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

YORUMLAR
500
Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
09:49 Meg Ryan 20 yılın ardından romantik komedi ile geri dönüyor
09:49 Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor
09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum
09:37 Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
09:21 Açık cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlere uygulanan koronavirüs izinleri uzatılmayacak
09:07 Çin "Sıfır Vaka" politikasını sert bir şekilde uyguluyor! Pekin'e gelen yolcular 10 gün karantina altına alınıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:18:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement