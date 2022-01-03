SAHARA GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

ARTVİN ile Ardahan'ı birbirine bağlayan, 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler, zor anlar yaşadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan- Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Jandarma trafik ekipleri de yolda güvenlik önemleri aldı, bazı ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipler de bölgede iş makineleri ile başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.