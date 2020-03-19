Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

6 saat önce

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli, System.String[]

ArdahanArtvin'e bağlayan Ardahan- Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kayarak yoldan çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri döndü, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi. Bazı araçlar ise karda mahsur kaldı. - ARDAHAN

Ardahan, Şavşat, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:00 Kaynak: İHA

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