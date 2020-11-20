Sahara Geçidinde ulaşıma Kar ve tipi engeli - Son Dakika

Karayolları ekiplerinin de karla mücadele çalışması yaptığı yolda, ilerlemekte güçlük çeken sürücüler birbirlerinin araçlarını iterek ilerleyebildi.

Türkiye 'nin önemli geçitleri arasında yer alan, Ardahan- Artvin bağlantı yolu olarak bilinen 2640 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda mahsur kaldı.

ARDAHAN - Ardahan- Şavşat karayolu Sahara geçidinde etkili olan kar yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

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