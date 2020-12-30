Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı

27 yaşındaki Sahara Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.Ray videosuna "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" diye yazdı.

Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.Avustralyalı Sahara Ray, ülkesinin önde gelen sörfçülerinden Tony Ray'in kızı.Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Sahara Ray, bikini modeli ve tasarımcı olarak biliniyor. Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile kısa süren romantik bir ilişki yaşamıştı. İkili, aynı yıl Hawai'de paparazzilere samimi görüntüler içinde yakalanmıştı.