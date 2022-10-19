Saharov Ödülü Ukrayna halkına verilecek - Son Dakika
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Saharov Ödülü Ukrayna halkına verilecek

19.10.2022 20:35
Saharov Ödülü Ukrayna halkına verilecek

Avrupa Parlamentosu, demokrasi ve insan hakları için mücadele eden kişi ve kuruluşlara verdiği Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'ne bu yıl Ukrayna halkını layık gördü.

Avrupa Parlamentosu, demokrasi ve insan hakları için mücadele eden kişi ve kuruluşlara verdiği Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'ne bu yıl Ukrayna halkını layık gördü.Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'ne bu yıl "cesur" Ukrayna halkının layık görüldüğünü açıkladı.

Metsola, bu ödülün "Ülkede savaşan, kaçmak zorunda kalan, akrabalarını ve dostlarını kaybeden ve inandıkları şeyleri savunmak için mücadelede eden Ukraynalılar için" olduğunu söyledi. Metsola, "Cesur Ukrayna halkının asla vazgeçmeyeceğini biliyorum, biz de vazgeçmeyeceğiz" ifadesini de sözlerine ekledi.

"Ukraynalılar aylardır kahramanca hayatlarını, ailelerini ve özgürlüklerini savunuyor" diyen Metsola, Ukraynalıların Avrupa, özgürlük ve demokrasi için hayatlarını riske attıklarını belirtti.

Tören 14 Aralık'ta düzenlenecek

Metsola, bu yıl ödülün Ukrayna halkına verilmesi kararının parlamentodaki siyasi partilerin grup başkanları tarafından oy birliği ile alındığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halkın seçilmiş temsilcileri ve sivil toplumun temsil ettiği Ukrayna halkına verilen 50 bin euro tutarındaki ödül, 14 Aralık'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi ve insan hakları alanlarında mücadele eden kişi ve kuruluşlara verdiği Saharov Ödülü'ne bu yıl ABD'nin yurt dışı askeri misyonlarında sivillerin öldürülmesi ya da işkence ile kötü muamele görmesine ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ile Kolombiya'da yaklaşık 50 yıl boyunca süren iç çatışmalarla ilgili soruşturma yürüten Hakikat Komisyonu da aday gösterilmişti.

Avrupa Parlamentosu, 1988'den beri her yıl insan hakları ve temel özgürlükler için mücadele eden kişi ve kurumlara Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü veriyor. Ödül, Sovyet fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi Andrey Saharov'un adını taşıyor. Geçen yıl ödül, cezaevinde bulunan Rus muhalif Aleksey Navalni'ye verilmişti.

AFP,DW/JD, TY

Kaynak: Deutsche Welle
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