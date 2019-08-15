Son Dakika Haberleri: Sahaya atlayan kişi mahkemeye sevk edildi
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Sahaya atlayan kişi mahkemeye sevk edildi

34 dakika önce

Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sahaya atlayan kişi mahkemeye sevk edildi, System.String[]
Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılan Yılmaz ve Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö. İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti.
Savcılık şüpheli Yılmaz'ı "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheliyi ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve ikamete yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verildiği öğrenildi.
Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti. Gözaltına alınan Yılmaz ve onunla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilmişti.
Öte yandan dünkü maçta yabancı bir taraftara sahte bilet sattığı tespit edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Şüphelinin üzerinden ele geçen döviz ve Türk lirası paranın suçtan elde edilmiş olabileceği gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.
Vodafone Park, Liverpool, Chelsea, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:21 Kaynak: AA
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