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Sahaya atlayan kişi serbest bırakıldı

1 saat önce

Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 şüpheli, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sahaya atlayan kişi serbest bırakıldı, System.String[]
Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 şüpheli, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılan Yılmaz ve Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö.'nün sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları sona erdi.
Hakimlik, 5 şüphelinin tamamı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ikametlerine en yakın karakola belirli aralıklarla imza atma şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.
Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti. Gözaltına alınan Yılmaz ve onunla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilmişti.
Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtirken, savcılık şüpheli Yılmaz'ı "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheliyi ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve ikamete yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.
Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verildiği öğrenilmişti.
Vodafone Park, Liverpool, Chelsea, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:05 Kaynak: AA
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