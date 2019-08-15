Sahaya atlayan Youtuber hakkında karar
1 saat önce
UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
UEFA Süper Kupa
Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş
Park'ta dün akşam Liverpool
ile Chelsea
arasındaki UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşının savcılık sorguları tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan
'daki İstanbul
Adliyesine sevk edilen Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı 'izinsiz sahaya girmek' ve 'izinsiz sahaya girmeye iştirak etmek' suçlarından savcılığa ifade verdi. Savcılık, ifadelerinin ardından 5 şüpheliyi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan 5 şüpheliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa kapsamında Spor Müsabakalarını Seyirden Men cezası verildiği kaydedildi.
(Melike İnal/İHA)
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