SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER:  MAÇIN HEYECANIYLA SAHAYA GİRDİM

Görüntü Dökümü: -------------- -Yılmaz ve diğer kişilerin adliyeye sevki -Adliyeye girişleri

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Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk