Son Dakika Haberleri: Sahaya Doğu Türkistan Mesajıyla Çıktılar

Sahaya Doğu Türkistan Mesajıyla Çıktılar

57 dakika önce

Amasya'da futbolcular maç öncesi sahaya Doğu Türkistan mesajıyla çıktılar.

Sahaya Doğu Türkistan Mesajıyla Çıktılar, System.String[]
Amasya'da futbolcular maç öncesi sahaya Doğu Türkistan mesajıyla çıktılar.

Amatör kümede mücadele eden Amasya Belediyespor Kulübü futbolcuları 12 Haziran Stadyumunda oynanan Taşovaspor maçı öncesi üzerinde Doğu Türkistan bayrağının olduğu '#zulmesessizkalma!' yazılı olduğu siyah renkli tişörtlerle tepkilerini gösterdiler.

Kulüp Başkanı Yılmaz Karaca, "Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zulme karşı maça '#zulmesessizkalma!' tişörtleriyle çıkarak kardeşlerimize destek olmaya çalıştık" dedi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:24 Kaynak: İHA

Amasya, Doğu Türkistan, Spor
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