Sahaya Doğu Türkistan Mesajıyla Çıktılar
57 dakika önce
Amasya'da futbolcular maç öncesi sahaya Doğu Türkistan mesajıyla çıktılar.
Amasya
'da futbolcular maç öncesi sahaya Doğu Türkistan
mesajıyla çıktılar.
Amatör kümede mücadele eden Amasya Belediyespor Kulübü futbolcuları 12 Haziran Stadyumunda oynanan Taşovaspor maçı öncesi üzerinde Doğu Türkistan bayrağının olduğu '#zulmesessizkalma!' yazılı olduğu siyah renkli tişörtlerle tepkilerini gösterdiler.
Kulüp Başkanı Yılmaz Karaca
, "Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zulme karşı maça '#zulmesessizkalma!' tişörtleriyle çıkarak kardeşlerimize destek olmaya çalıştık" dedi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:24 Kaynak: İHA
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