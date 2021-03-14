Sahaya doktor önlüğüyle çıktılar, alkış topladılar
14.03.2021 16:31
TFF 1. Lig'de oynanan Menemenspor-Adanaspor müsabakasında iki takımın futbolcuları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sahaya beyaz doktor önlükleriyle çıktı.
TFF 1. Lig'de oynanan Menemenspor- Adanaspor müsabakasında iki takımın futbolcuları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sahaya beyaz doktor önlükleriyle çıktı. Futbolcuların bu hareketi alkış topladı.
TFF 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Menemenspor'un, Adanaspor'u konuk ettiği maç öncesinde yapılan seremoniye iki takımın futbolcuları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle beyaz doktor önlükleriyle çıktı. Pandemi döneminde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına önlükleriyle jest yapan futbolcular, tribünde bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. İstiklal Marşı'nı üstünde bulunan önlüklerle beraber okuyan futbolcular, seremoninin ardından önlükleri çıkarıp maça başladı. - İZMİR
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