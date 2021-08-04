- Sahaya girdi, maçın başlamasına izin vermedi

Seremoni öncesi sahaya giren davetsiz misafir yüzleri güldürdü

DENİZLİ - Denizli'de devam eden yaz futbol liginde müsabaka öncesi sahaya giren bir köpek, seremoninin yapılmasına izin vermedi. Maç, son çere köpeğin kucaklanarak sahadan çıkarılmasının ardından başlayabildi.

Denizli futboluna büyük katkılar sağlayan merhum iş adamı Selim Berber adıyla ilk kez düzenlenen 1. Denizli Cup Yaz Futbol Ligi'nde benzerine ez rastlanır bir olay yaşandı. Ligin 5'inci haftası oynanan 2010 yaş grubu Sultanlarspor - Altınyıldız maçı öncesi sahaya giren davetsiz misafir yüzleri güldürdü.

Maç öncesi seremoni için hazırlıkların yapıldığı esnasında seyirci ve futbolcuların şaşkın bakışları arasında sahaya giren bir köpek, hiçbir şeye aldırış etmeden her iki takım futbolcuları ile maçın hakemi Zafer Ünal'ın yanına gitti. Bazı sporcular köpekten korkunca, futbolsever köpek heyecana neden oldu. Futbolcuların köpeğe ilgisi de eklenince sahadan çıkmak istemeyen davetsiz misafir, son çare olarak Sultanlarspor Kulüp Başkanı Ahmet Özeren tarafından kucaklanarak seyircilerin alkışları arasında sahadan çıkarıldı.

Tel örgülerin dışarısına çıkarılan davetsiz misafir, tekrar sahaya girmek için mücadele etti. İçeriye girebilmek için dakikalarca bekleyen köpek, bulduğu her fırsatta içeriye girmeye çalıştı. Sonunda kapının arkasına konulan taş engeli aşan köpek, tekrar sahaya tekrar girmeyi başardı.