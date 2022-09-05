Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenildi. Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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