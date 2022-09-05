Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi

05.09.2022 21:43

- Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.

- Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi

ANKARA - MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenildi. Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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