Sahaya Giren Köpek Ortalığı Birbirine Kattı
52 dakika önce
Erzincan'da U15 yerel liginde oynanan karşılaşmada sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, sahadan güçlükle çıkarılırken renkli görüntüler oluşturdu.
Erzincan
'da U15 yerel liginde oynanan karşılaşmada sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, sahadan güçlükle çıkarılırken renkli görüntüler oluşturdu. Erzincan'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Futbol
Temsilciliğinin organize ettiği U15 yerel liginde mücadele eden Erz Enerji Belediyespor ile Erzincan Gençler Gücüspor arasında oynanan maçta 48. dakikada sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, sahadan güçlükle çıkarılırken renkli görüntüler oluşturdu.
SEREMONİYE EŞLİK ETTİ Erzincan Demirkent
Beldesinde bulunan Sentetik sahada oynanan Erz Enerji Belediyespor ile Erzincan Gençler Gücüspor karşılaşması öncesinde sahaya giren bir köpek yapılan seremoniye eşlik etti. Köpek daha sonra ise, görevliler tarafından sahadan çıkartılıp, maçın başlanması sağlandı. Maçın ikinci yarısında karşılaşmanın devam ettiği sırada koşarak yeniden sahanın ortasına kadar gelen köpek, sahada ilginç görüntü oluşturdu.
ÜZERİNE BATTANİYE ATILDI Maçın orta hakemi Uday Göktepe
yaşanan bu olaydan sonra maçı durdurdu. Sahada bir süre futbolcular ile top oynayan köpek daha sonra Saha Komiseri Metin Kaymak tarafından dışarı çıkartılmak istendi. Görevli Kaymak ile top oynayarak kapıya doğru gelen köpek tekrar sahaya yönelince maçın orta hakemi Uday Göktepe ile yardımcı hakem köpeğin dışarı çıkartılması için uğraş verdi. Yapılan tüm hamlelere rağmen dışarı çıkmayan köpek, çare olarak getirilen battaniyenin köpeğin üstüne atılarak yakalanmasının ardından saha dışına güçlükle çıkartıldı. Köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Maçın sonunda ise orta hakem köpeğin sahada olduğu süreyi göz önüne alarak karşılamayı 7 dakika uzattı. Karşılaşmayı Erz Enerji Belediyespor, Erzincan Gençler Gücüspor'u 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:41 Kaynak: İHA
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