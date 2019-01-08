Sahaya indik, şimdi yakın temas zamanı

Garanti Leasing Genel Müdürü ve FKB Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen, "Leasing sektöründe iş yapma isteği var. Kaynakta var. Elimizde döviz cinsi kaynak birikmeye başladı" dedi.

Garanti Leasing Genel Müdürü ve FKB Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen, "Leasing sektöründe iş yapma isteği var. Kaynakta var. Elimizde döviz cinsi kaynak birikmeye başladı" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak

Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu

6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu

İZBAN Grevi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 Gün Ertelendi