Son Dakika Haberleri: Sahaya indik, şimdi yakın temas zamanı

Sahaya indik, şimdi yakın temas zamanı

1 saat önce

Garanti Leasing Genel Müdürü ve FKB Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen, "Leasing sektöründe iş yapma isteği var. Kaynakta var. Elimizde döviz cinsi kaynak birikmeye başladı" dedi.

Sahaya indik, şimdi yakın temas zamanı, System.String[]
Garanti Leasing Genel Müdürü ve FKB Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen, "Leasing sektöründe iş yapma isteği var. Kaynakta var. Elimizde döviz cinsi kaynak birikmeye başladı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05 

Ekonomi
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