Amatör lig maçında sahaya inip rakip futbolcuya uçarak tokat atan kulüp başkanından maç sonu açıklaması: Onlar bizim kardeş takımımızdır - Son Dakika
Üye Girişi

Amatör lig maçında sahaya inip rakip futbolcuya uçarak tokat atan kulüp başkanından maç sonu açıklaması: Onlar bizim kardeş takımımızdır

27.12.2022 16:56

Yalova'da oynanan amatör lig maçında sahaya inen Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç, sahaya girip rakip takım Çınarcık Belediyespor oyuncusu Yiğit Keskin'e uçarak tokat attı. Yeşilovaspor Başkanı Oruç, yaşananlardan dolayı pişmanlık yaşadığını ifade ederek, "Yaşanmasını istemediğim bir olayı aşırı reaksiyon göstererek yaşadık. Çınarcık Belediyespor bizim kardeş takımımızdır." dedi.

Yalova'da oynanan amatör maçta ilginç anlar yaşandı. Sahaya inen Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç, rakip futbolcuya tokat attı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Alınan bilgiye göre, Yalova Süper Amatör Ligi'nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı. Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi.

TATLIYA BAĞLANDI

Yaşanan saldırı sonrasında Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç ve yönetimi Çınarcık Belediyespor yönetimini ziyaret etti. Oruç, yaşananlardan dolayı yaşadığı pişmanlığı ifade etti. Ziyarette hazır bulunan saldırdığı rakip oyuncu Yiğit Keskin'den özür dileyen Oruç, "Yaşanmaması gereken bir olayı tatlıya bağladık. Çınarcık Belediyespor ile oynanan müsabaka sonunda hiç tasvip etmediğim ve yaşanmasını istemediğim bir olayı aşırı reaksiyon göstererek yaşadık. Çınarcık Belediyespor bizim kardeş takımımızdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: deveye sormuşlar, neden boynun eğri diye, nerem doğru ki demiş... mecliste kavga, çarşıda pazarda kavga, tabiatıyla maçlarda da kavga... Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
500
Yeşilovaspor yöneticileri olaylı maçın ardından Çınarcık Belediyespor'u ziyaret etti Yeşilovaspor yöneticileri olaylı maçın ardından Çınarcık Belediyespor'u ziyaret etti Yalova'da minibüs şoförü araçta bulduğu para dolu çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı Yalova'da minibüs şoförü araçta bulduğu para dolu çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı

Yalçın Oruç, Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amatör lig maçında sahaya inip rakip futbolcuya uçarak tokat atan kulüp başkanından maç sonu açıklaması: Onlar bizim kardeş takımımızdır - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:56 Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu
19:51 Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı
19:30 Fenerbahçe'ye rakip olan Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok
19:27 Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu
19:05 Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı
18:59 Kritik maç öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız golcü kadrodan çıkarıldı
18:47 Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu
18:04 Selen Görgüzel'den tepki çeken sözler: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm
17:33 Nevşehir'deki feci kazada 4 aylık bebek can verdi
17:16 Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti yollarını ayırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 20:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Amatör lig maçında sahaya inip rakip futbolcuya uçarak tokat atan kulüp başkanından maç sonu açıklaması: Onlar bizim kardeş takımımızdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement