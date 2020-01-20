Sahaya inen yamaç paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sahaya inen yamaç paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi - Son Dakika Spor

Sahaya inen yamaç paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi

6 saat önce

Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasında sahaya inen paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi.

Sahaya inen yamaç paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi, System.String[]

Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasında sahaya inen paraşütçüye hakem kırmızı kart gösterdi.


Olay; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Bilecik 1. Amatör Lig 15'incşi haftasında Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor- 1299 Bilecik Kulübü müsabakasının ilk yarının bitiş düdüğünün hemen ardından taraftar, sporcular ve hakemler büyük bir sürprizle karşılaştı. Yamaç paraşütü ile uçuşta olan Hakan Kırlı hakemin ilk yarıyı sona erdiren düdüğü sonrası seyircilere şov yaparak sahaya indi. Soyunma odasına gitmekte olan sporcular ve hakemler bu güzel anı hayretle izlerken, orta hakem hızla sahaya inen yamaç paraşütçüsü Hakan Kırlı'nın yanına giderek kırmızı kartını gösterdi. Tüm seyirciler hakemi ve yamaç paraşütçüsünü ayakta alkışladılar.


Osmaneli, belki de dünyada ilk kez bir orta hakemin yamaç paraşütçüsünü kırmızı kart vermesine şahit oldu. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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