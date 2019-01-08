Sahaya İnip, Araçları Denetledi... Engelli Öğrencinin 'Polis Olma' Hayali Gerçekleştirildi

Sahaya inip, araçları denetledi... Engelli öğrencinin 'Polis
olma' hayali gerçekleştirildi
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda hazırlanan 'Okulum Hayalime Açılan Kapı' projesiyle öğrenciler, hayallerine ulaşıyor. Okulun 11. sınıf öğrencisi İsmail Akbudak (17), projeye katılarak istekte bulunduğu polis olmak hayalini yaşadı. Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan tarafından görevlendirilen trafik ekibiyle sabit uygulamaya katılan Akbudak, Vatanı için polis olmak istediğini ifade ederek, kendisine bu hayalini yaşatan polis ağabeylerine teşekkür etti. İsmail Akbudak tarafından kontrol edilen araç sürücüsü Emin Cintimur " Bu gün yapılan trafik uygulamasında köylüm olan İsmail'in hayali gerçekleşmiş oldu, kendisine teşekkür ederim" dedi.
Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve proje koordinatörü Ertan Orhan, okulum hayalime açılan kapı projesi kapsamında, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Orhan, "Her ay üç tane zarf çekiliyor. öğrenciler hayalinde neyi yazmak istiyorlarsa, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde yazıyorlar, biz de proje koordinatör grubu olarak, bu öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Öğrencilerin hayalleri okulunu bitirdiğinde askıda kalmasın, büyüklerinin hayalini gerçekleştirmesini beklemiyoruz, biz bunu gerçek kılmak için çalışıyoruz. 1 gün de olsa çocuklarımızın mutlu olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda okulumuzdaki öğrencilerin üç tanesini hayaline kavuşturduk. Öğrencimiz İsmail Akbudak polis olmak istiyordu, bu gün İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliğiyle bir çalışma başlattık. Şu anda öğrencimiz polislik hayalini bir günlük gerçekleştiriyor" dedi.
Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, İsmail Akbudak adlı öğrencilerinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bacaksız " Öğrencimizin polislik hayalinin gerçekleşmesinde, bize her türlü yardımı yapan, kapılarını açan, maddi manevi destek sağlayan başta Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan'a ve ekibine sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.