"Şahbaz'ın Kurduğu sinsi planla esir düşen Oruç Reis, Gabriel'e köle olmaktan kurtulabilecek mi? - Son Dakika
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"Şahbaz'ın Kurduğu sinsi planla esir düşen Oruç Reis, Gabriel'e köle olmaktan kurtulabilecek mi?

"Şahbaz'ın Kurduğu sinsi planla esir düşen Oruç Reis, Gabriel'e köle olmaktan kurtulabilecek mi?

01.03.2022 15:32

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin iple çekilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 3 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor..

Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri yeni bölümde neler bekliyor:

Levitha Adası'na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel'in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa'nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti. Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu'da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı. Gabriel'in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecektir? Kurduğu planla Oruç'un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez'deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç'un kaybolması ardından ne yapacaktır?

Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Kelemez'deki vazifesinin elinden alınmasına içerleyen İlyas ile Oruç'un arası açılmaya yüz tutmuştu. Her fırsatta İlyas'ı Oruç Reis'e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas'ı kendine nasıl çekecektir? Mesih Paşa'dan imtiyazla Kelemez'e gelen Firuze, Hüma ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Şahsenem, hayatını kurtaran Hızır'dan çok etkilenmişti. Bu durum karşında Meryem'in tutumu ne olacaktır?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı, çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam eden dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, her Perşembe saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında…

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel 'Şahbaz'ın Kurduğu sinsi planla esir düşen Oruç Reis, Gabriel'e köle olmaktan kurtulabilecek mi? - Son Dakika


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