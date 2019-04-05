Şahbaz Şerif'in Lahor'daki İkametine Baskın
1 saat önce
Pakistan Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB), Ulusal Meclis'teki Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif'in Lahor'daki evine baskın düzenledi.
Pakistan
Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB), Ulusal Meclis'teki Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif'in Lahor
'daki evine baskın düzenledi.
Pakistan Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu'nun (NAB), yedi ila sekiz üyesi Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif'in Lahor'daki Model Town'da bulunan evine bakın gerçekleştirdi. Şerif'in parti sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Şahbaz Şerif'in oğlu ve Puncap Meclisi muhalefet lideri Hamza Şahbaz baskın sırasında evdeydi.
Pakistan Müslüman Birliği - Nawaz (PML-N) lideri Marriyum Aurangzeb, NAB tarafından gerçekleştirilen baskını kınadı. - LAHOR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:13 Kaynak: İHA
Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi
Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler
İş Üstünde Yakalanan Tırnakçıdan Pişkin Sözler: 40 Yıldır Yapıyorum Kardeşim
Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı