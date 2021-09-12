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"Şahdamarım" oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Şahdamarım" oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu

12.09.2021 13:34

- "Şahdamarım" oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu Sanatçı Genco Erkal, Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu yılı anısına armağan olarak hazırladığı "Şahdamarım" adlı müzikli gösterisi ile Anıtpark'ta Çankayalılar için sahne aldı.

- "Şahdamarım" oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu

ANKARA - Sanatçı Genco Erkal, Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu yılı anısına armağan olarak hazırladığı "Şahdamarım" adlı müzikli gösterisi ile Anıtpark'ta Çankayalılar için sahne aldı. Yüzlerce tiyatrosever, büyük ustayı dakikalarca ayakta alkışladı.

Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Şahdamarım" müzikli gösterisi, Çankaya'da sanatseverlerle buluştu. Anıtkabir yanında bulunan Anıtpark'ı dolduran yüzlerce Çankayalı, büyük usta Genco Erkal'ın Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı müzikli gösterisi ile özlenen günlere kavuştu. Sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu tarafından yapılan oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumladı.

Oyun öncesi değerlendirmelerde bulunan Genco Erkal, "Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir sahnelerden uzak kaldık. Bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Kapalı salonlarda sahne almak hala zor görünüyor. Açık hava sahnesi çağrıma ilk karşılık verenlerden biri olan Çankaya Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Erkal'a muhteşem performansından sonra çiçek takdim eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medyada gördüğü 'Genco Erkal'a sahne vermediler' haberi sonrasında büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Taşdelen, "Bu haber üzerine yüreğime bir hançer saplandı ve Genco abiyi aradım. Genco Erkal bizim onurumuzdur, bizim gururumuzdur dedim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Genco Erkal'ın sahnesidir"

Genco Erkal'a açık hava sahnesi davetini kırmadığı için teşekkür eden Taşdelen, "Sakarya suyunun nehri aktıkça, Uludağ'a kar yağdıkça, Trakya'da ayçiçeği açtıkça ve bizler nefes aldıkça Türkiye Genco Erkal'ın sahnesidir. Bazı şeyler bizi şaşırtmıyor. Düşündüm Genco abiden neden korkarlar diye. Halktan korkanlar, sizden korkar. Özgürlükten korkanlar, sizden korkar. Mustafa Kemal Atatürk aydınlığından korkanlar, sizden korkarlar ama korkunun ecele faydası yok. O güzel, o aydınlık Ahmed Arif'in, Nazım Hikmet'in dizelerinde o güzel Türkiye'ye kavuşacağız. Hep beraber kavuşacağız ve sizlerin bu aydınlıktaki emeğiniz paha biçilemez" diye konuştu.

Şahdamarım oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu
Şahdamarım oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu
Şahdamarım oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu
Şahdamarım oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu

Genco Erkal, Ahmed Arif, Türkiye, Çankaya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Şahdamarım' oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Şahdamarım" oyunu Çankaya'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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