Son Dakika Haberleri: Şahdeniz Doğalgaz Yatağında 100 Milyar Metreküp Doğalgaz Üretildi

Şahdeniz Doğalgaz Yatağında 100 Milyar Metreküp Doğalgaz Üretildi

39 dakika önce

Şahdeniz doğalgaz yatağında 2006 yılından bugüne kadar 100 milyar metreküp doğalgaz üretildiği bildirildi. Üretilen doğalgazın 12 yıl boyunca hem Azerbaycan pazarına hem de Güney Kafkasya Boru Hattı ile Gürcistan ve Türkiye’ye gönderildiği belirtildi. Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait kısmında bulunan Şahdeniz yatağında faaliyete başladığı 2006 yılından bugüne kadar 100 milyar metreküp doğalgaz üretildiği bildirildi. British Petroleum […]The post Şahdeniz doğalgaz yatağında 100 milyar metreküp doğalgaz üretildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Şahdeniz Doğalgaz Yatağında 100 Milyar Metreküp Doğalgaz Üretildi, System.String[]
Şahdeniz doğalgaz yatağında 2006 yılından bugüne kadar 100 milyar metreküp doğalgaz üretildiği bildirildi. Üretilen doğalgazın 12 yıl boyunca hem Azerbaycan pazarına hem de Güney Kafkasya Boru Hattı ile Gürcistan ve Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında bulunan Şahdeniz yatağında faaliyete başladığı 2006 yılından bugüne kadar 100 milyar metreküp doğalgaz üretildiği bildirildi. British Petroleum (BP) Azerbaycan ofisinin açıkladığı verilere göre, 15 Aralık 2006'da üretime başlanan Şahdeniz yatağında bugüne kadar 100 milyar metreküp doğalgaz ile 196 milyon varil kondensat üretildi.

Şahdeniz yatağında üretilen doğalgaz, 12 yıl boyunca hem Azerbaycan pazarına hem de Güney Kafkasya Boru Hattı ile Gürcistan ve Türkiye'ye gönderildi. Dünyanın en büyük gaz sahalarından biri olan ve yaklaşık 860 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Şahdeniz yatağı, 1 trilyon metreküpten fazla doğal gaz ile 2 milyar varil kondensant rezerve sahip.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:15 

Güney Kafkasya, Azerbaycan, Sektörel
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