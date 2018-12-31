Şahenk-Özyeğin anlaşması iptal
1 saat önce
Bu yılın haziran ayında Gebze'deki AVM'sini satmak için Özyeğin ile masaya oturan Şahenk, anlaşmadan çekildi.
Bu yılın haziran ayında Gebze
'deki AVM'sini satmak için Özyeğin ile masaya oturan Şahenk, anlaşmadan çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:45
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