Son Dakika Haberleri: Şahenk-Özyeğin anlaşması iptal

Şahenk-Özyeğin anlaşması iptal

1 saat önce

Bu yılın haziran ayında Gebze'deki AVM'sini satmak için Özyeğin ile masaya oturan Şahenk, anlaşmadan çekildi.

Şahenk-Özyeğin anlaşması iptal, System.String[]
Bu yılın haziran ayında Gebze'deki AVM'sini satmak için Özyeğin ile masaya oturan Şahenk, anlaşmadan çekildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:45 

Gebze, Ekonomi
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