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Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin acilen bulunmasını talep ediyor - Son Dakika

Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin acilen bulunmasını talep ediyor

31.10.2021 18:20

İstanbul'da iddialara göre kimliği bilinmeyen şahıs, beslediği köpeği öldüresiye dövdü. Görüntüleri paylaşan hayvansever Seda Gökmen, şahsın kimliğinin tespit edilerek ceza almasını istiyor.

Esenyurt'taki bir sitede ikamet eden hayvansever Seda Gökmen sahibi olduğu iddia edilen kişi tarafından öldüresiye dövülen köpeğin görüntüsünü paylaştı. Gökmen, vicdan sızlatan görüntülerdeki kişinin kimliğinin tespit edilerek gerekli cezayı alması gerektiğini dile getirdi.

Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor

TEKME TOKAT SALDIRDI

Dün gece Esenyurt'ta bir sitede iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kişi sahipli olduğu köpeğini sokakta tekme tokat dövdü. Ardından köpeğe tekmeler atarak siteye girdi. Yaşanan o anlar ise sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişini köpeğe tekme tokat dövdüğü görüldü.

Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor

"TESPİT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Hayvansever Seda Gökmen, "Yaklaşık 6 yıldır bu sitede yaşıyorum. Kendim yaşam hakkı savunucusuyum. Sitenin içindeki bütün kedilerin, köpeklerin bakımını ben yapıyorum. Dün gece saat 03.00 sıralarında, sahipli bir köpeğin sahibi tarafından dövüldüğünün videosu bana geldi. Videoda köpeğe sahibi tarafından dayak atılıyordu. Bir cana sahip olmak o cana zulüm, eziyet, dayak atma hakkını vermiyor. 5199 ve 7332 Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, kişinin kimlik tespitinin yapılması ve adli ceza almasını talep ediyorum. Şikayetçi oldum resmi olarak. Süreci takip edeceğim. Buradan söylemek istediğim şu ki, sahipli hayvanların, sahipsiz hayvanlara nazaran Türk Ceza Kanunu'nunda iki kat ceza alacaklarını bilmeleri. Bu yaptığı vicdansızlık yenilir yutulur değil" dedi.

Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor
Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor
Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin acilen bulunmasını talep ediyor

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin acilen bulunmasını talep ediyor - Son Dakika


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