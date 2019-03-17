Sahibi Olduğu İnternet Kafede Ölü Bulundu

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Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti

Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü

Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu