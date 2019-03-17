Son Dakika Haberleri: Sahibi Olduğu İnternet Kafede Ölü Bulundu

Sahibi Olduğu İnternet Kafede Ölü Bulundu

1 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, sahibi olduğu internet kafede ölü bulundu.

Sahibi Olduğu İnternet Kafede Ölü Bulundu, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, sahibi olduğu internet kafede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir internet kafenin sahibi Arif Şeker, iş yerinin lavabosunda çalışanlarca hareketsiz şekilde bulundu.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Şeker'in cenazesi, otopsi amacıyla Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şeker'in sabah evden ailesine, "hastaneye gideceğim" diyerek çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Osmaniye, Tokat, Reşadiye, Güncel
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