Son Dakika Haberleri: Sahibi Öldürülen Köpeğe Kehayko Sahip Çıktı

Sahibi Öldürülen Köpeğe Kehayko Sahip Çıktı

24 dakika önce

Keşan ilçesinde, babası tarafından öldürülen Diğdem Uslu'nun köpeği "Şans"a hayvanseverler sahip çıktı.

Sahibi Öldürülen Köpeğe Kehayko Sahip Çıktı, System.String[]
Keşan ilçesinde, babası tarafından öldürülen Diğdem Uslu'nun köpeği "Şans"a hayvanseverler sahip çıktı.





Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, yaptığı açıklamada, dernek olarak "Şans" adlı köpeği koruma altına aldıklarını, ona evladı gibi bakacak bir kişi aradıklarını söyledi.

Cebeci, köpeğin, Uslu'nun öldürülmesine şahit olduğu için travma yaşadığını, sürekli inleyip ağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Köpek yaşadığı şoku ancak sevgiyle aşabilir. Bize geldiğinde sürekli ağlayıp, inleyip çıkmak istiyordu. Erkek gördüğü zaman korkuyordu. Daha çok kadınlara yaklaşıyordu. Şu an biraz daha iyi. Yaşadıkları kolay değil. Sahibi gözü önünde öldürüldü. Sahiplenecek arkadaşın ona çok iyi baktığında bunları aşacağına inanıyorum. Sevgi her şeyin ilacıdır. Biz onu yalnız bırakmadık, sahiplendik. Ona rahmetli sahibinin verdiği sevginin verilebileceği bir yuva arıyoruz. Onu bu sıkıntılarından uzaklaştıracak bir yuva arıyoruz. İyi bir hayvansever olan Uslu, yattığı yerde huzur içinde olsun istiyoruz."

Olay

Edirne'nin Keşan ilçesinde Diğdem Uslu, öldürüldükten sonra parçalanarak ormanlık alana gömülmüş, cesedin bulunmasının ardından gözaltına alınan Uslu'nun annesi ve babası tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini Boğarak Öldürüp Kuyuya Atan Oğula Ağırlaştırılmış Müebbet Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:05:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahibi Öldürülen Köpeğe Kehayko Sahip Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]