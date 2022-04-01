Sahibi ölünce hastane otoparkında kalan otomobilin bagajından 8 köpek çıktı - Son Dakika
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Sahibi ölünce hastane otoparkında kalan otomobilin bagajından 8 köpek çıktı

01.04.2022 17:33
Sahibi ölünce hastane otoparkında kalan otomobilin bagajından 8 köpek çıktı

Çorum'da hastane otoparkında bir aracın bagajında yaklaşık 27 saat kilitli kalan 6'sı yavru 8 köpek polis ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da hastane otoparkında bir aracın bagajında yaklaşık 27 saat kilitli kalan 6'sı yavru 8 köpek polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında, hatalı parklara karşı denetim yapan polis ekipleri, bagajından köpek sesleri gelen 19 DF 650 plakalı otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı.

Otomobil sahibi Elvan Açık'ın, dün kalp ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede acil serviste kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler, kayıtlı iletişim bilgilerinden Açık'ın yakınlarına ulaştı. Açık'ın yakınları otoparka gelerek bagajı açtı. Bagajdan 6'sı yavru biri çuvalın içine konulmuş 8 köpek çıktı.

Yaklaşık 27 saat bagajda kilitli kaldığı tespit edilen köpeklerin aç, susuz ve havasızlıktan ötürü bitkin düştüğü görüldü.

Polis ekiplerince bagajdan çıkartılarak su ve yiyecek verilen köpekler, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Elvan Açık'ın yakınlarının polislere, Açık'ın köpek ve yavrularını hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürmek üzerine aracının bagajına koyarak köyden ayrıldığını söylediği belirtildi.

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Hastane, Çorum, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahibi ölünce hastane otoparkında kalan otomobilin bagajından 8 köpek çıktı - Son Dakika


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