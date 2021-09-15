Üye Girişi
Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu - Son Dakika

Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu

15.09.2021 09:46
Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu, System.String[]

Çekya'da sahibiyle geçmeye çıkan köpek ağaçlık alanda 14. yüzyıla ait olduğu düşünülen madeni paralarla dolu toprak bir çömlek buldu.

Çekya'nın Zlin bölgesine bağlı Vsetin kasabasında sahibi tarafından gezmeye çıkarılan Masa isimli köpek ağaçlık alanda madeni paralarla dolu toprak bir çömlek buldu.

AÇILMADAN ÖNCE İNCELENDİ

Köpeğin sahibi tarafından Valasske Bölge Müzesi'nin yetkililerine teslim edilen çömlek, açılmadan önce Valasske Mezirici hastanesine götürülerek tomografi cihazından geçirilerek incelendi.

Sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek, servet değerinde define buldu

PARALAR 14. YÜZYILA AİT

Yapılan incelemeler sonucu çömleğin içindeki 374 adet madeni paranın Prag groschen gümüşünden yapıldığı belirlenirken, paraların 14. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek, servet değerinde define buldu

"KÖPEĞİM ARTIK BİR ARKEOLOG"

Köpeğin sahibi yaptığı açıklamada, "Kasabanın biraz dışındaki ağaçlık bölgede köpeğim Masa ile gezerken ısrarla bir bölgeyi eşelemeye başladı. Önce oyun oynadığını düşündüm fakat kazdığı yerde bir şey olduğunu fark edince ben de kazmaya başladım. Yerin yaklaşık 10 santimetre derinliğinde toprak bir çömlek bulduk. İçindeki madeni paraları görünce tarihi bir hazine olduğunu anladım ve yetkililere haber verdim. Masa, artık benim için bir arkeolog" dedi.

Sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek, servet değerinde define buldu

Bölge müzesinde hazineyi teslim alan Arkeolog Samuel Spanihel, "Hazineyi teslim aldıktan sonra hemen bulunduğu yere gidip çevresinde daha kapsamlı bir arama yaptık fakat bir şey bulamadık" diye konuştu.

Sahibi tarafından gezmeye çıkarılan köpek, servet değerinde define buldu

Müze Müdürü Tomas Vitasek ise, "Müzemize kazandırılan hazine, bölgedeki en önemli tarihi eserlerden biri. 14. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bu hazineyi bulup bize getiren şahsa çok teşekkür ediyoruz, yapacağımız incelemelerin ardından ziyaretçilere sunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu

Köpek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti Tarım makinaları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor 10:06 Tarım makinaları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı 10:04 Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı
Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı 09:47 Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil 09:41 Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor 08:43 Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor
Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler 07:44 Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü 00:43 Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü

Son Dakika Haberleri
10:04 Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı
10:03 Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı
09:47 Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı
09:46 Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu
09:45 BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor
09:40 Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil
09:26 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı
08:42 Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor
08:17 iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri
08:13 Bolivya'da korkutan olay! Bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı
Mert Hakan'ın, kaptan Arda Turan'a, Mert Hakan'ın, kaptan Arda Turan'a, "Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz" dediği iddia edildi         
10:20
Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi         
10:13
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü 28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
09:49
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor         
09:45
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri         
08:17
Davutoğlu'na sorulan Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm         
07:24
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum         
23:03
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı         
20:54
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 10:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement