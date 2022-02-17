Sahibi yangında öldü, yavru köpekleri jandarma aldı - Son Dakika

ANTALYA'da, Necmettin Yıldıran (89), cam ve kapısı olmayan tek odalı yapıda çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yıldıran'ın alevlerden kurtarılan ve soğutma çalışması binanın önünde bekleyen 2 yavru köpeğine jandarma sahip çıktı.

Serik ilçesi Gebiz Mahallesi girişindeki arazide Necmettin Yıldıran'ın yaşadığı cam ve kapısı olmayan tek odalı yapıda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, Yıldıran yemek yaparken alevler yatak ve yorgana sıçradı. Alevlerin yapıyı sarmasıyla dışarı çıkamayan Yıldıran, yaşamını yitirdi. Dumanı gören öğrenci yurdu görevlilerinin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. İtfaiyeciler, evde cansız bedenini buldukları Yıldıran ile yaşayan 2 yavru köpeği kurtardı. Emekli öğretmen olduğu öne sürülen ve ailesinden ayrı yaşayıp, hurda topladığı belirtilen Yıldıran'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soğutma çalışmaları sırasında evin önünden ayrılmayan köpekleri ise jandarma ekibi yanına aldı