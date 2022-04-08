sahibinden.com 7. kez Türkiye'nin "En İyi İşverenleri" arasında yer aldı - Son Dakika
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sahibinden.com 7. kez Türkiye'nin "En İyi İşverenleri" arasında yer aldı

08.04.2022 11:37
sahibinden.com 7. kez Türkiye'nin "En İyi İşverenleri" arasında yer aldı

sahibinden.com, bir kez daha "Great Place to Work Enstitüsü"nün "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı.

sahibinden.com, bir kez daha "Great Place to Work Enstitüsü"nün " Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı.

sahibinden.com açıklamasına göre, kurum kültürünün temelinde "insanı" ve "güveni" en önde tutan sahibinden.com, uzman insan kaynağı, teknoloji yatırımları, AR-GE çalışmaları ve yüksek çalışan mutluluğuyla "500-999 Çalışan Sayısı" kategorisinde 7. kez "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasına ismini yazdırdı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, sahibinden.com çalışanlarının, yüksek potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için mutluluk yaratan çalışan deneyimi ve güven kültürü oluşturmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Güntulu Peker, şunları kaydetti:

"Çalışanların kendilerini güvende hissettikleri ortamlar yaratmak ve çalışanlar arası daha mutlu, daha rahat, daha verimli ilişkiler kurulmasını sağlamak amacıyla sahibinden.com'da ilk günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Çalıştığı şirkete, yöneticisine, iş arkadaşlarına güvenen bir çalışanın motivasyon ve etkinliğinin her zaman yüksek olduğunu düşünüyoruz.

İnsan kaynakları alanında pandemi sürecinde çalışanlarımızın evlerinde de konforlu bir çalışma ortamı yaratabilmek için birçok proje yürüttük. Normalleşme sürecine geçiş yaptığımız bu dönemde de çalışanlarımıza, e-ticaret sektörünün ilk 'Yeşil Ofis' sertifikasını elinde bulunduran sahiplex'e yaratıcılıklarını artırmak adına diledikleri zaman gelebileceklerini duyurduk.

Çalışan mutluluğu noktasında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi olan, Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında 7. kez listede yer almaktan dolayı mutluluğumuzu ve haklı gururumuzu tüm sahibinden.com çalışanlarımızla birlikte paylaşıyoruz."

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel sahibinden.com 7. kez Türkiye'nin 'En İyi İşverenleri' arasında yer aldı - Son Dakika


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