Son Dakika Haberleri: sahibinden.com, Adana'da kurumsal üyeleriyle buluştu
Son Dakika Ekonomi sahibinden.com, Adana'da kurumsal üyeleriyle buluştu - Son Dakika Ekonomi

sahibinden.com, Adana'da kurumsal üyeleriyle buluştu

6 saat önce

sahibinden.com, Adana'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya gelerek teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

sahibinden.com, Adana'da kurumsal üyeleriyle buluştu, System.String[]

sahibinden.com, Adana'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya gelerek teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor.

sahibinden.com, tarım ve ticaret potansiyeliyle öne çıkan Adana'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya gelerek teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

sahibinden.com, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.

Türkiye, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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