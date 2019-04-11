Son Dakika Haberleri: Sahibinden.com Bursa'da Kurumsal Üyeleriyle Buluştu

Sahibinden.com Bursa'da Kurumsal Üyeleriyle Buluştu

59 dakika önce

Sahibinden.com, Bursa'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

Sahibinden.com Bursa'da Kurumsal Üyeleriyle Buluştu, System.String[]
Sahibinden.com, Bursa'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

Sahibinden.com'un açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına tüm hızıyla devam eden şirket, son olarak sanayi yatırımlarıyla ülke ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer alan Bursa'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleri ile buluştu.

Bursa'da 200'e yakın üyesini ağırlayan sahibinden.com, teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

Eğitimci Barış Kılıçarslan tarafından sektör profesyonellerinin işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "İknanın Şifreleri" başlıklı bir sunumun gerçekleştiği buluşmada, katılımcılara portföy yönetimi, portföy alırken dikkat edilecek noktalar, bir portföyün nasıl daha hızlı satışa çevrilebileceği gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Şirket, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak onlar için yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Türkiye, Bursa, Sahibinden, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Oğlunu, Cebine Not Koyup AVM'de Terk Eden Anneye Hapis Şoku! TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahibinden.com Bursa'da Kurumsal Üyeleriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]