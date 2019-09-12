Son Dakika Haberleri: Sahibinden.com'da araç değerini artık tek tıkla öğrenmek mümkün
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Sahibinden.com'da araç değerini artık tek tıkla öğrenmek mümkün

1 saat önce

Sahibinden.com yapay zeka (AI) tabanlı "Araç Değerleme Servisini" devreye aldı.

Sahibinden.com'da araç değerini artık tek tıkla öğrenmek mümkün, System.String[]

Sahibinden.com yapay zeka (AI) tabanlı "Araç Değerleme Servisini" devreye aldı.

Sahibinden.com açıklamasına göre, sahibinden.com kullanıcılarının hayatına değer katan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek yapay zeka (AI) tabanlı "Araç Değerleme Servisini hizmete soktu.

Ayda ortalama 45 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com, yeni geliştirdiği "Araç Değerleme Servisinde" aracın marka, model, yıl, gövde türü, yakıt tipi, vites türü ve kilometresine göre fiyatının belirlenmesini sağlıyor.

Almak, satmak veya sadece değerini öğrenmek istedikleri aracın piyasa değerini merak edenlere, en kapsamlı ve güncel ilanların istatistiki verilerini kullanarak fiyat önerisinde bulunan araç değerleme hizmeti, araçların değerini tek sayfada hızlı ve kolayca öğrenme imkanı sunuyor.

Sistem fiyat aralığını, sahibinden.com'daki en güncel, güvenilir ve kapsamlı ilan verilerini kullanarak makine öğrenimiyle geliştirilen bir teknoloji aracılığıyla belirliyor. Sahibinden.com kullanıcıları, "Araç Değerleme Servisini" web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla kullanabiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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