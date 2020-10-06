sahibinden.com Eylül Ayı Emlak Endeksi sonuçları açıklandı - Son Dakika

sahibinden.com Eylül Ayı Emlak Endeksi sonuçları açıklandı

sahibinden.com Eylül Ayı Emlak Endeksine göre, ilana çıkan konutların en hızlı satışı Ankara'da gerçekleşiyor.

sahibinden.com Eylül Ayı Emlak Endeksi sonuçları açıklandı, System.String[]

sahibinden.com Eylül Ayı Emlak Endeksine göre, ilana çıkan konutların en hızlı satışı Ankara'da gerçekleşiyor.

sahibinden.com Eylül Ayı Emlak Endeksi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde ortalama satılık konut fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

Satılık konut ilanlarının kapanma süresi dikkate alındığında, eylülde Türkiye genelinde ortalama konut satış süresi geçen yılın aynı dönemine göre 24 gün azaldı ve bir konutun ortalama el değiştirme süresi 41 gün olarak gerçekleşti.

İstanbul'da eylülde ortalama satılık konut fiyatları önceki aya göre yüzde 2,8 artarken, satış süresi 44 gün olarak belirlendi. Şehrin temposundan uzak, düşük nüfusuyla öne çıkan Adalar, son bir yılda yüzde 54 fiyat artışıyla en çok değer kazanan ilçe oldu. Adalar'ı yüzde 50 ile Başakşehir, yüzde 49 ile Kadıköy, yüzde 43 ile Beylikdüzü ve yüzde 41 ile Sarıyer takip etti.

Ankara'nın en çok değer kazanan ilçesi Gölbaşı oldu

Ankara'da satılık konut fiyatları eylülde önceki aya göre yüzde 2,3 yükselirken, konutların ortalama satış süresi 39 gün seviyesinde gerçekleşti.

Son dönemlerde hayata geçirilen altyapı yatırımları ve planlan mega projelerle dikkatleri çeken Gölbaşı, ortalama satılık konut fiyatlarında yıllık yüzde 64'lük artışla Ankara'nın en çok değer kazanan ilçesi olmaya devam etti. Onu yüzde yüzde 44 ile Akyurt, yüzde 37 ile Sincan, yüzde 34 ile Elmadağ ve Kahramankazan izledi.

Kolaylaşan ulaşım imkanları, devam eden altyapı ve kentsel dönüşüm yatırımları, İzmir'in cazibesini yükseltiyor.

İzmir'de satılık konut fiyatları eylülde yüzde 3,2 artarken, el değiştirme süresi 48 gün oldu. Foça, konut fiyatlarındaki yıllık ortalama yüzde 65'lik artışla İzmir'in en çok değer kazanan ilçesi olurken, Urla yüzde 55, Çeşme ise yüzde 54'lük yıllık değer artışıyla dikkat çekti.

İzmir'in fiyat artışında öne çıkan diğer ilçeleri ise yüzde 51 ile Güzelbahçe ve yüzde 47 ile Menderes oldu.

Konut fiyatı en çok artan ilçe; Samsun 19 Mayıs

Son bir yılda konut fiyatları en çok artan ilçe yüzde 153 ile Samsun 19 Mayıs oldu.

Artış oranı Muğla Ula'da yüzde 136, Kırklareli Demirköy'de yüzde 94, Samsun Vezirköprü'de yüzde 75, Afyonkarahisar Bolvadin'de yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Eylülde Türkiye'nin en çok yeni "Satılık Konut" ilanı girilen ilçeleri sırasıyla Esenyurt, Kadıköy, Ankara Keçiören, Antalya Kepez ve Antalya Muratpaşa oldu.

Ankara, konut, Emlak, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi sahibinden.com Eylül Ayı Emlak Endeksi sonuçları açıklandı - Son Dakika Ekonomi

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