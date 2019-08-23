Son Dakika Haberleri: sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor
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sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor

1 saat önce

Sahibinden.com, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "dev.akademi Yazılım Maratonu" ile geleceğin yıldız yazılımcılarını keşfetmeye hazırlanıyor.

sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor, System.String[]

Sahibinden.com, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "dev.akademi Yazılım Maratonu" ile geleceğin yıldız yazılımcılarını keşfetmeye hazırlanıyor.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geleceğin yılzdız yatırımcılarını keşfettiği "dev.akademi Yazılım Maratonu"nun üçüncüsünü düzenleyecek.

Sahiplex'te 19 Ekim'de gerçekleşecek maraton, geleceğin sahibinden.com Yazılım Ekibi'nde yer almaya aday, başarılı genç yazılımcıları bir araya getirerek yeteneklerini ortaya koymalarına olanak veriyor.

Genç yazılımcıların, sınırlı bir zamanda kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışacakları deneyim için başvurular 19 Ağustos'ta başladı. Şirketin kariyer geliştirme programı dev.akademi kapsamında, başarılı 5 genç yetenek, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma ve para ödülü hakkı kazanacak.

Genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyaç var

Açıklamada dev.akademi programına ilişkin değerlendirmeleri yer alan sahibinden.com Mühendislik ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, sektöre katma değer sağlayacak nitelikli, istekli genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, yazılım dünyasına meraklı ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen gençlere deneyim kazandırmanın ve onları Türkiye'de tutabilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu anlamda sahibinden.com olarak bilgi birikimi ve deneyimlerin onlarla paylaşma ihtiyacı duyduklarını aktaran Arsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sahibinden.com olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz dev.akademi programıyla ülkesine ve sektöre katkı sağlayacak yetenekli gençleri keşfediyor, deneyim edinmelerini sağlıyor ve sektöre kazandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da dev.akademi programımızla yetenekli gençlere iş hayatlarında yazılım alanında hızlı bir başlangıç yapabilecekleri, uluslararası geçerliliği olan nitelikli bir tecrübe kazanabilecekleri ortam sunmaya devam edeceğiz."

Sahibinden, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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