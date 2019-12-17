sahibinden.com, genç yazılımcıları sektöre kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel sahibinden.com, genç yazılımcıları sektöre kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika

sahibinden.com, genç yazılımcıları sektöre kazandırmaya devam ediyor

6 saat önce

Gelişmiş altyapısı ve uzman yazılım kadrosuyla güçlü bir teknoloji şirketi olan sahibinden.com, dev.akademi kariyer geliştirme programıyla başarılı genç yetenekleri, yeni nesil yazılımcılar olarak teknoloji dünyasına kazandırmaya devam ediyor.

sahibinden.com, genç yazılımcıları sektöre kazandırmaya devam ediyor, System.String[]

Gelişmiş altyapısı ve uzman yazılım kadrosuyla güçlü bir teknoloji şirketi olan sahibinden.com, dev.akademi kariyer geliştirme programıyla başarılı genç yetenekleri, yeni nesil yazılımcılar olarak teknoloji dünyasına kazandırmaya devam ediyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, şirket tarafından her yıl düzenlenen dev.akademi programında, yazılım sektörüne ilgi duyan ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyen genç yeteneklere yazılım dünyasına adım atma fırsatı sunuluyor.

sahibinden.com'un bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği dev.akademi programının finalinde, yaklaşık 1500 aday arasından seçilen 12 genç yetenek, yazılım dünyasına adım atarak şirketin Ar-Ge ekibiyle yeni projeler geliştirme imkanı yakaladı. Yetenekli gençler, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma fırsatının yanı sıra para ödülünün de sahibi oldu.


sahibinden.com'un ilkini Kasım 2017'de düzenlediği dev.akademi'ye 3 yılda 3 binin üzerinde başvuru yapıldı. Ülke genelinde kariyerine yazılım alanında yön vermek isteyen üniversite 4'üncü sınıf, yeni mezun, yüksek lisans/doktora öğrencisi ya da iş hayatında en fazla 6 ay deneyime sahip adayların yaptığı başvurular neticesinde, toplamda 50 genç yetenek dev.akademi Yazılım Maratonu'na katılırken, içlerinden en başarılı 12 genç yetenek sahibinden.com'da çalışma fırsatı kazandı.


"Genç yazılımcılara büyük ölçekli ortamda çalışma fırsatı sunuyor"

Açıklamada programla ilgili değerlendirmelerine yer verilen sahibinden.com Ar-Ge Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, dev.akademi programıyla 3 yıldır yetenekli gençlerle buluştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"dev.akademi programının üçüncü döneminde ilk iki dönemdeki sayımızı aşarak 12 genç mühendisi aramıza katmaya hazırlanıyoruz. dev.akademi programımızın Ar-Ge bölümünde işe alım ve ekip güçlendirme stratejimizin merkezine yerleştiğini söyleyebilirim. dev.akademi programı, iş hayatına atılan genç yazılımcılara büyük ölçekli ve geliştirici bir ortamda çalışma fırsatı sunarken bize de üretken, yetenekli ve hızlı uyum sağlayan yazılımcılar ile çalışma fırsatını kazandırdı."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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