Sahibinden.com Kurumsal Üyeleriyle Buluştu
1 saat önce
sahibinden.com, Gaziantep'te gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyelerini ağırlayarak, teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.
sahibinden.com, Gaziantep
'te gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyelerini ağırlayarak, teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Türkiye
'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor.
Türkiye'nin sahibinden.com'u, Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak sahibinden.com ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:39 Kaynak: AA
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