Sahibinden.com Muğla'da kurumsal üyeleriyle buluştu

Sahibinden.com, Muğla'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kurumsal üyelerinin hayatına değer katan şirket, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Muğla'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyelerini ağırlayan sahibinden.com, toplantıda yeni teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu hizmetlerini tanıttı.

Sahibinden.com, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı hedefliyor.