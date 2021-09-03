sahibinden.com, tüm çalışanlarına çalışma modelini seçme esnekliği sunuyor

sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uyguladıkları uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale geleceğini ve salgın sonrasında da uzaktan ve hibrit çalışma seçenekleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında tüm dünyada etkisini gösteren salgın nedeniyle kurumlar uzaktan ve esnek çalışma modellerini olabildiğince fazla sayıda çalışanı kapsayacak şekilde genişletmek zorunda kaldı.

Bu değişimle birlikte çalışan başına yapılması gereken ek teknoloji ve eğitim yatırımları da şirketlerin yeni bütçe kalemleri arasına girdi.

Çalışan deneyimini ön planda tutan sahibinden.com, yeni çalışma modelini belirlerken global ve yerel araştırma sonuçlarını inceledikten sonra, işlerin doğasını ve iş yapış şekillerini analiz etti ve sonrasında "Yeni Çalışma Düzeni Belirleme Anketi" ile çalışanlarının görüşlerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, yaşanan bu geçişin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için, kurumların izleyebileceği yola ilişkin öneriler ve iyi uygulama örneklerini paylaştı.

Süreci tasarlarken "Araştırma, analiz ve anket" aşamalarını takip ettiklerini belirten Peker, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uyguladıkları "uzaktan çalışma"nın artık kalıcı hale geleceğini ve salgın sonrasında da uzaktan ve hibrit çalışma seçenekleri ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

En uygun çalışma modelini kurgularken tüm görüş ve önerileri masaya yatırdıklarını belirten Peker, yeni çalışma uygulamasının detaylarına ve amaçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Teknolojik altyapımız ve uygulamalarımız sayesinde 800'e yakın çalışma arkadaşımız ile ofis dışında da etkin ve verimli çalıştığımızı yönetim olarak gözlemledik. Bunun üzerine kazanımlarımızı koruyacağımız ancak pandemi döneminde eksikliğini hissettiğimiz sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı da barındıran modelimizi hayata geçirmeye karar verdik. Dijital yakınlık yaklaşımının yanı sıra pek çok yeni uygulama ve proje sayesinde modelimizi sürdürülebilir hale getirebildik."

"Çalışanlarımıza destek ödemesi yapıyoruz"

Yeni çalışma modelinin olası dezavantajlarını ortadan kaldırmak için hayata geçirilen uygulamalar hakkında da bilgi veren Peker, yöneticilere ve çalışanlara, uzaktan çalışmanın etkin yönetilebilmesine yönelik eğitimler verdiklerini aktardı.

Peker, yapılan çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızın artan ev harcamalarına yönelik olarak her ay yaptığımız ev destek ödememiz var. Çalışma ortamlarında ofis rahatlığını ve ergonomisini yaratabilmeleri için çalışanlarımıza 'Sen Nerede Ofis Orada' adıyla tek seferlik bir destek ödemesi yapıyoruz. Pandeminin ortadan kalkmasını takiben, uzaktan çalışma modelindeki arkadaşlarımızla 4 haftada 1 gün bir araya geleceğimiz toplantılar ve aktiviteler organize edeceğiz. Bunlar, kurum kültürünü ve yaratıcılığımızı besleyecek, birlikte başarma hissimizi güçlendirip başarılarımızı birlikte kutlamamızı sağlayacak programlar olacak. Bir yandan ödüllü ofisimiz sahiplex'in tasarımını yeni çalışma modelinin gereklerine göre yenilerken bir yandan da sanal ofis çalışmalarını yürütüyoruz."

Üç farklı çalışma modeli seçeneği

Açıklamada yer alan bilgiye göre, çalışanlar için tamamen uzaktan, hibrit ve tamamen ofiste olmak üzere üç farklı çalışma modeli seçeneği tanımlandı.

sahibinden.com'un çalışma modelini benzer uygulamalardan faklı kılan şey, departmandan bağımsız olarak tüm çalışanların bu modellerden istediğini tercih edebilmesi olarak öne çıkıyor.

Tamamen uzaktan çalışma modelinde çalışanlar tüm çalışmalarını uzaktan yürütebiliyor. Bu modelde çalışanlar işlerini etkin şekilde sürdürebilecekleri sürece, iş gereksinimleri izin veriyorsa farklı şehirlerden de çalışmalarına devam edebiliyorlar.

İhtiyaç duymaları halinde ise, dijital çalışan deneyimi sistemi üzerinden rezervasyon yaparak Türkiye'nin dört bir yanında konumlanan ofislerden yararlanabiliyorlar.

Hibrit modelde çalışanlar haftalık çalışma gününün, kendi belirleyeceği 3 gününü ofiste geçirirken diğer 2 gününde uzaktan çalışabiliyor. Ek bir uygulama olarak 3 aylık Haziran-Ağustos döneminde tamamen uzaktan modeline geçiş yapabiliyor.