sahibinden.com'un S-Param Güvende hizmeti ikinci elde taksit imkanı sunuyor

sahibinden.com'un hizmete sunduğu S-Param Güvende, kullanıcıların alışveriş deneyimini zenginleştirirken, güvenli ve taksitli ödemeden kolay iadeye kadar pek çok yeniliği tek bir noktada buluşturuyor.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi üzerinden yapılan alım ve satım işlemlerinde daha kolay ve güvenli alışveriş yapma olanağı sağlayan hizmet, belirli ürünlerde 12 aya kadar taksit imkanı sunuyor.

Hayata geçtiği günden bu yana kullanıcılar tarafından deneyimlenen S-Param Güvende hizmeti sayesinde kredi kartına sunulan taksit seçenekleri ile özellikle ev elektroniği, bilgisayar ve ev dekorasyonu gibi kategoriler üzerinde konforlu bir alışveriş deneyimi sağlanıyor.