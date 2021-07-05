sahibinden.com verilerine göre 5 yaşındaki araçlar haziran ayı ilanlarının lideri oldu

Sahibinden.com verilerine göre, geçen ay en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken, minivan panelvan, arazi SUV??????? pick-up, motosiklet ve ticari araçlar sıralamayı takip etti.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, marka model sıralamasında ilk sırada Renault Clio yer aldı. Bunu Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus takip etti.

İlan sayılarına bakıldığında ise haziranda önceki aya oranla en çok artış gösteren vasıta alt kategorisi yüzde 20 ile modifiye araçlar oldu. Modifiye araçları, yüzde 11 ile minivan panelvan, yüzde 10 ile motosiklet ve UTV, yüzde 9 ile otomobil izledi.

Haziranda en çok ilanı verilen arazi SUV pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı. En çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2016 model otomobiller, ilanların lideri oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 34'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, ilanların yüzde 26'sı 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Sahibinden.com'da ilan bakanlar haziran ayında en çok Volkswagen marka otomobillerle ilgilendi. Volkswagen'i, Renault, BMW ve Opel takip etti. Mercedes-Benz ise yerini haziran ayında Ford'a bıraktı.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 16 saniye oldu.

Sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,85 arttı.