Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı - Son Dakika

Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı

21.12.2020 07:04

Tekirdağ Malkara'da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.

Tekirdağ Malkara'da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.

Sahibinin beslemek için birkaç dakika yanından ayrıldığı at, gözle kaş arasında kaçtı. Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 nala koşan 4 teker arabaya bağlı at, görenleri şaşkına çevirdi. Trafikte gülümseten anlar yaşanırken, duyarlı bir vatandaş atı yakalayarak güvenli bir yere bağladı.

Vatandaşların yönlendirmesi sonucu sahibi de çok geçmeden atını bulmayı başardı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Yakalamak istedim, hızlanınca yakalayamadım"

Öte yandan atın trafikte 4 nala koştuğunu ifade eden Kokoreççi Rıdvan Ihlamur, "At aşağıdan yukarıya doğur koşturuyordu. Bir baktım üzerinde sahibi yok. Önümden geçerken durdurmaya çalıştım ama hızlanınca başarılı olamadım. Muhtemelen hayvan araçlardan ürkmüş olabilir. Ama neyse ki duyarlı bir vatandaşımız hayvanı yakalayıp güvenli bir yere çekti" diye konuştu.

Berkay Yılmaz isimli genç de, trafikte ilerleyen ve arabanın üzerinde atın sahibi olmadığını görünce şaşkına döndüklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı
Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı

Atatürk Bulvarı, Sahibinden, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti
MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu         
00:21
Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı         
23:44
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak         
23:10
Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza         
21:51
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 07:14:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei