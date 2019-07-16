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Sahibinden kaçan keçiyi zabıtaya teslim ettiler

4 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sahibinden kaçan keçiye mahalle sakinleri sahip çıkarak zabıtaya teslim etti.

Sahibinden kaçan keçiyi zabıtaya teslim ettiler, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sahibinden kaçan keçiye mahalle sakinleri sahip çıkarak zabıtaya teslim etti.

Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi sakinleri sahibinden kaçan keçiyi gören vatandaşlar uzun uğraşlar sonucunda keçiyi yakalayıp durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Keçinin yolda ezilmesinden korktuğunu belirten mahalle sakinlerinden Necmi Soysal yaptığı açıklamada, "İnşallah sahibi bir an önce bulunur, yolda araçlar çarpabilirdi" dedi. - SAKARYA
Kaynarca, Sakarya, Zabıta, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
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