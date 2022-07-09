Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı! - Son Dakika
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Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!

09.07.2022 11:34

Tokat'ta sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç hastane bahçesini karıştırdı. Kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç yakalanamadı. Bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan kayboldu.

Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı.

HASTANE BAHÇESİNDE SIKIŞTIRDILAR

İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, İtfaiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı! - Son Dakika

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