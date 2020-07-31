Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü - Son Dakika

İznik 'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyun, gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kuyudan çıkartıldı. Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi. - BURSA

Bursa 'da sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Zabıta ekipleri kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:08

Kaynak: İHA

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