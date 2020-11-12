Sahibinden satılık 'Müze' ilanını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sahibinden satılık 'Müze' ilanını görenler gözlerine inanamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni yerine taşınacak olan Arkeoloji Müzesi arazisi için ünlü bir online satış sitesinde 45 milyon liraya satışa çıkartıldı. İnternette müzenin satış ilanını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Afyonkarahisar'da 1971 yılında kent merkezi Kurtuluş Caddesinde açılan ve 49 yıldır içerisinde birçok medeniyetle ait eserleri barındılar Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi, Yeni yerine taşınacak olması nedeniyle satışa çıkartıldı. Müzenin satışını online satış sitesinde görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bir gayrimenkul danışmanlık firması tarafından satışa çıkartılan müzeye 45 milyon lira değer biçildi.

İnternette müzesin satış ilanın açıklamasında ise "Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden biri olan Kurtuluş caddesi üzerindedir. Toplamda 8242.16 m2 den oluşmaktadır. Şuan üzerinde halen faal olarak çalışan müze bulunmaktadır. Parsel sosyo kültür özel proje alanıdır. Kültürel etkinlik konut ve ticari alandır. Şehir merkezindeki yapılaşmaların içerisinde tek parsel ada bazında her türlü yapılaşmaya uygun tek yerdir. Lütfen detaylı bilgi ve sunum için lütfen bizi arayınız" ifadelerine yer verildi.