sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporuna göre, konut piyasası, küresel salgının etkisinden sıyrılmaya çalışırken, İstanbul'daki kira fiyatlarında dikkati çekici artış kaydedildi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunun 6'ncısı yayımlandı.

Rapora göre, Türkiye genelinde satılık konut piyasasındaki yavaşlama devam ediyor. Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle başlayan yavaşlama, kiralık konut piyasasında da sürüyor.

Ortalama satılık konut metrekare değerleri mayısta Türkiye genelinde geçen yılın dönemine göre yüzde 40 artışla 3 bin 919 liraya yükseldi.

3 büyük ildeki ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 5 bin 200 TL, Ankara'da 2 bin 692 TL, İzmir'de 4 bin 690 TL olarak ölçüldü. Metrekare bazında ortalama satılık konut değeri İstanbul'da yüzde 34,2, Ankara'da yüzde 38,3, İzmir'de yüzde 38,6 arttı.

Satılık konut fiyat artışında zirve Aydın'ın

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 71,4 ile Aydın, yüzde 60,8 ile Mardin, yüzde 56,8 ile Muğla, yüzde 55,6 ile Antalya ve yüzde 54,9 ile Şanlıurfa oldu.

En az artış ise yüzde 28,8 ile Trabzon, yüzde 30,9 ile Kocaeli, yüzde 32,4 ile Van, yüzde 33,4 ile Kayseri, yüzde 33,6 ile Eskişehir'de kaydedildi.

Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olan satılan konutların satılık ilan sayısına oranı geçen yılın aynı dönemine göre artmasına karşın önceki aya göre gerek ülke genelinde gerekse 3 büyük ilde düşmeye devam etti ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Satılık konut ilan sayısı, yüzde 15,9 artarak 745 bine yaklaştı.

Yıllık kira artışında yüzde 35,7 ile İstanbul başı çekiyor

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayısta yüzde 23,3 olurken, ortalama kiralık konut metrekare fiyatı 18,4 liraya yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 35,7, Ankara'da yüzde 20,3, İzmir'de ise yüzde 21,8 oldu. Bu dönemde enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da 3 büyük ilde arttı. Kiralanan ilan sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde yüzde 15,9, İstanbul'da yüzde 16,9, Ankara'da yüzde 17 ve İzmir'de yüzde 12,7 olarak hesaplandı.

En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller yüzde 54,5 ile Diyarbakır, yüzde 54,3 ile Mersin, yüzde 48,1 ile Kahramanmaraş, yüzde 47,8 ile Tekirdağ ve yüzde 44,5 ile Şanlıurfa oldu.

"Ege Bölgesi'nin bir cazibe merkezi olma özelliğini koruduğunu görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, raporun, konut piyasasının salgın dönemi kısıtlamalarının etkisinden sıyrılmaya çalıştığına işaret ettiğini belirterek, "Büyükşehirlerde hareketlilik devam ederken, Ege Bölgesi'nin de bir cazibe merkezi olma özelliğini koruduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere ışık tuttukları raporun, hem sahadaki profesyonellere hem de gayrimenkul alım satımı yapmayı planlayan bireylere faydalı öngörüler sunduğunu bildirdi.