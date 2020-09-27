Sahibine kavuşan köpeğin sevinci - Son Dakika

Sahibine kavuşan köpeğin sevinci

-İzne gelen askerin köpeği ile duygusal buluşması kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'a görev yaptığı birlikten izne dönen askerin baba evindeki köpeği ile buluşması yürekleri ısıttı.

Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Halil Alıç (25), izin için memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesindeki baba evine aracıyla gelen Alıç, Golden Retriever cinsi köpeği ile karşılaşmasında duyusal anlar yaşandı. Sahibini gören köpeğin o anlardaki sevinci cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, köpeğin sahibinin üzerine çıkmaya çalışması ve aracına binmeye çalışması yürekleri ısıttı.

Köpeğini 2 aylıkken sahiplendiğini ve şuan 1 yaşında olduğunu söyleyen Halil Alıç, onu çok sevdiğini göreve gittiği dönemlerde çok özlediğini söyledi. Ailesi tarafından köpeğin bakımlarının aksatılmadan yapıldığını ifade eden Alıç, "Köpeğimi çok seviyorum Kahramanmaraş'taki ailemin yanına izne geldiğim dönemlerde hep yanımda olur beni gördüğünde de sevinçten üzerime çıkıyor ve yanımdan ayrılmıyor. Tarhana, içli köfte ve dondurmayı çok seviyor" diye konuştu.